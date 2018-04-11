|Порошенко обсудил с Мэй российскую агрессию
|11.04.2018 22:13
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Президент проводить телефонну розмову з Прем'єром Великої Британії pic.twitter.com/bzP9YLz3ZE— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 апреля 2018 г.
Тереза Мей подякувала Україні за вияв солідарності з Великою Британією і вчергове засудила агресію Росії на Донбасі та Криму.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 апреля 2018 г.
#Президент України подякував британській стороні за постійну підтримку територіальної цілісності України та невизнання результатів нещодавніх незаконних виборів на території окупованого Криму. Обговорювалося також питання посилення санкцій у відповідь на агресивні дії РФ.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 апреля 2018 г.
Как и у Украины после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, отношения у Великобритании с Россией в последнее время осложнились. Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению в британском Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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