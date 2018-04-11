Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила президента Украины Петра Порошенко за проявление солидарности с ее государством. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мэй и Порошенко пообщались по телефону Фото: ЕРА "Мэй поблагодарила Украину за проявление солидарности с Великой Британией и в очередной раз осудила агрессию России на Донбассе и в Крыму", – написал он.По словам Цеголко, Порошенко поблагодарил британскую сторону за постоянную поддержку территориальной целостности Украины и непризнание результатов недавних незаконных выборов на территории оккупированного Крыма."Обсуждался также вопрос усиления санкций в ответ на агрессивные действия РФ", – отметил пресс-секретарь украинского президента. Президент проводить телефонну розмову з Прем'єром Великої Британії pic.twitter.com/bzP9YLz3ZE — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 апреля 2018 г. Тереза Мей подякувала Україні за вияв солідарності з Великою Британією і вчергове засудила агресію Росії на Донбасі та Криму. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 апреля 2018 г. #Президент України подякував британській стороні за постійну підтримку територіальної цілісності України та невизнання результатів нещодавніх незаконних виборів на території окупованого Криму. Обговорювалося також питання посилення санкцій у відповідь на агресивні дії РФ. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 апреля 2018 г. Как и у Украины после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, отношения у Великобритании с Россией в последнее время осложнились. Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению в британском Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки мэй украины порошенко tsegolko @stsegolko Теги: политика