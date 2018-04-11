В Симферополе создан оперативный штаб для борьбы с терроризмом в Азово-Черноморском бассейне.

Его возглавляет начальник пограничного УФСБ России по Крыму Юрий Звирык.

Штаб будет управлять контртеррористическими операциями и организовывать планирование применения сил и средств федеральных органов власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом.

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что антитеррористическая защита Крымского моста является одним из приоритетов в совершенствовании государственной системы противодействия терроризму.



Глава ФСБ

Александр Бортников

Российские спецслужбы контролируют обстановку в акватории Керченского пролива и готовы отражать террористические посягательства, в том числе со стороны украинских радикалов, которые, к слову, открыто заявили о своих планах устроить теракты в день открытия Крымского моста.

Одновременно с этим Бортников попросил внести изменения в законодательство, которое позволит значительно расширить зоны ответственности ФСБ по охране водных объектов.

Кроме того, в Росрыболовстве, со ссылкой на пограничную службу, анонсировали дежурство сторожевого корабля в Азовском море.

В ведомстве уверены, что присутствие там боевого корабля обеспечит безопасность крымских рыбаков и позволит не допустить еще одного похищения российского судна украинскими пограничниками.

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