|У стилі Шанель: Маша Єфросиніна вразила елегантним образом (ФОТО)
|11.04.2018 22:17
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Відома телеведуча Маша Єфросиніна приємно вразила своїх шанувальників елегантним та стильним образом - зірку вже прозвали новою Коко Шанель.
На світлині, яка з'явилася в Інстаграмі зірки днями, вона позує у білому костюмі з чорною стрічкою на лацканах та у червоній блузі з бантом на шиї.
"Одне з моїх улюблених правил: якщо вранці є вільний час, витрать його на себе! Якщо немає, звільни його і витрать на себе :)", - підписала фото Маша.
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