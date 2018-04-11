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У стилі Шанель: Маша Єфросиніна вразила елегантним образом (ФОТО)
11.04.2018 22:17
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Відома телеведуча Маша Єфросиніна приємно вразила своїх шанувальників елегантним та стильним образом - зірку вже прозвали новою Коко Шанель.

На світлині, яка з'явилася в Інстаграмі зірки днями, вона позує у білому костюмі з чорною стрічкою на лацканах та у червоній блузі з бантом на шиї.

"Одне з моїх улюблених правил: якщо вранці є вільний час, витрать його на себе! Якщо немає, звільни його і витрать на себе :)", - підписала фото Маша.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 11 Кві 2018 р. о 3:49 PDT


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