Сотрудники СБУ разоблачили в Днепре двух "анонимов", которые совершили ложные сообщения с угрозами террористического характера. Один из них рассказал о якобы причастности другого мужчины к подготовке терактов в период пасхальных праздников. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Так, в Шевченковском районе областного центра правоохранители задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил о "минировании" жилых домов, здания СБУ и угрожал совершить теракт.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

"Оперативники спецслужбы также разоблачили жителя Днепра, который по личным мотивам сообщил о другом мужчине, якобы причастном к подготовке террористических актов в период пасхальных праздников на территории города. Результаты проверки не подтвердили "версию" злоумышленника", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львове аноним сообщил о заминировании трех бизнес-центров.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира