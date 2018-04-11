Директор компании "Трейд Коммодити" Вадим Майко, которой Интерпол объявил в международный розыск, в Украине фигурирует в уголовном производстве о хищении 149 млн грн при поставках топлива для Министерства обороны. Майко объявлен в международный розыск Фото: zn.ua В розыск объявили директора "Трейд Коммодити" Вадима Майко, а также Владимира Гарькавого, который представлял интересы компании на заседаниях комиссий по пересмотру цен на топливо и проводил переговоры от имени этого юрлица."По запросам НАБУ в ноябре 2017 года в учет Генерального секретариата Интерпола были внесены ходатайства о розыске с целью установления местонахождения этих двух граждан", – отметил Тракало.По его словам, их подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.По делу о хищении средств при закупке топлива для Минобороны задержали замглавы ведомства Игоря Павловского и руководителя департамента госзакупок Владимира Гулевича. Последний находится под домашним арестом, а Павловскому эту меру пресечения сменили на личное обязательство.Адвокат Гулевича Олег Бабич отмечал, что из-за недоказанных обвинений со стороны НАБУ были сорваны поставки топлива в Вооруженные силы Украины на сумму почти 700 млн грн.13 октября 2017 года Соломенский суд арестовал на счетах "Трейд Коммодити" в банке "Південний" 149,3 млн грн и 100% акций компании.16 октября детективы НАБУ задержали инвестора и фактического владельца "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко. Его подозревают в растрате. 17 октября суд отпустил Трофименко, но обязал носить электронный браслет.14 ноября Соломенский райсуд арестовал 100% акций компании повторно, так как 13 ноября арест был снят.30 марта в НАБУ сообщили, что завершили досудебное расследование по делу "Трейд Коммодити". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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