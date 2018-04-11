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В Нацполиции сообщили, что Интерпол объявил в международный розыск директора "Трейд Коммодити" Майко
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11.04.2018 22:21
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Директор компании "Трейд Коммодити" Вадим Майко, которой Интерпол
объявил в международный розыск, в Украине фигурирует в уголовном
производстве о хищении 149 млн грн при поставках топлива для
Министерства обороны. Майко объявлен в международный розыск Фото:
zn.ua В розыск объявили директора "Трейд Коммодити" Вадима Майко, а
также Владимира Гарькавого, который представлял интересы компании
на заседаниях комиссий по пересмотру цен на топливо и проводил
переговоры от имени этого юрлица."По запросам НАБУ в ноябре 2017
года в учет Генерального секретариата Интерпола были внесены
ходатайства о розыске с целью установления местонахождения этих
двух граждан", – отметил Тракало.По его словам, их подозревают в
совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191
(присвоение, растрата имущества или завладение им путем
злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.По
делу о хищении средств при закупке топлива для Минобороны
задержали замглавы ведомства Игоря Павловского и руководителя
департамента госзакупок Владимира Гулевича.
Последний находится под домашним арестом, а Павловскому эту
меру пресечения сменили на личное обязательство.Адвокат
Гулевича Олег Бабич отмечал, что из-за недоказанных обвинений со
стороны НАБУ были сорваны поставки топлива в Вооруженные силы
Украины на сумму почти 700 млн грн.13 октября 2017 года Соломенский
суд арестовал на счетах "Трейд Коммодити" в банке "Південний"
149,3 млн грн и 100% акций компании.16 октября детективы
НАБУ задержали инвестора и фактического владельца "Трейд Коммодити"
Владимира Трофименко. Его подозревают в растрате. 17 октября
суд отпустил Трофименко, но обязал носить электронный
браслет.14 ноября Соломенский райсуд арестовал 100% акций
компании повторно, так как 13 ноября арест был снят.30 марта в
НАБУ сообщили, что завершили досудебное расследование по делу
"Трейд Коммодити".
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