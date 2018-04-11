Младенец умер от отравления питьевой водой По теме: 4-месячный мальчик на Черниговщине умер от отравления нитратами, которые были в воде. Об этом сообщила пресс-служба местного ГУНП,передает со ссылкой на . Семья с ребенком жили в селе Вертеевка Нежинского района. Из-за ухудшения самочувствия родители мальчика отвезли его в райбольницу. Вчера младенец умер. Причиной смерти врачи назвали отравление. В полиции открыли уголовное производство за умышленное убийство. Виновным грозит до 15 лет заключения. В Черкасской области здоровая полугодовая ребенок умер во сне. Причиной гибели младенца врачи называют синдром внезапной смерти, которому не находят пояснення.Маты 26-летняя Татьяна Видрик покормила младенца около 3:00, а на утро девочка уже не дышала.











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