Рынок российских ценных бумаг и сегодня не смог отправиться от новых санкций и продолжил конвульсировать.

Итак, среда, третий, полноценный день действия новых санкций сохраняет тренд на удержание России в состоянии “холодного тела”, информирует svodka.net.

Так, к полудню сегодняшнего дня значительно не претерпела позиция российских ценных бумаг, и индекс РТС удерживает отметку 1088, после падения с 1240 до предельного дна в 1040. Как понимаете, стремиться ещё есть куда, и откат может быть не долгосрочным.

Национальная валюта РФ, рубль, на сегодня торгуется с долларом в районе 63,8 рублей, с пробоем до психологической отметки в 64, и взлетом с позиции 58 рублей. С евро торг идет на уровне 78,97 рублей, с отскоком от 80 рублей и взлетом с позиции 71 руб.

Что интересно, пикирует “деревянный” на фоне очередной пиковой цены на нефть, в частности, главный ценоопределитель черного золота BRENT показал новый максимум $71 за баррель. В принципе, это не может не радовать мировую бензоколонку, ведь её выживание напрямую зависит от цен на нефть, однако рубль никак не реагирует на этот скачок, продолжая свой крах.

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С другой стороны, как известно, чем дороже доллар, тем больше в бюджет РФ получает рублей. А потому – снова переиграли!

Но, если без юмора, то вторая волна обвала вышеупомянутых показателей может быть не за горами. Причём спровоцировать её могут как новые санкции, так и, к примеру, высокоточное приземление Томагавков в одной очень горячей точке на Ближнем Востоке.

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