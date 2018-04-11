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Путин: Положение дел в мире не может не вызывать беспокойство
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11.04.2018 22:29
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Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что международные
отношения войдут в конструктивное русло, а вся мировая система
станет более стабильной и прогнозируемой. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Путин заявил о неукоснительном
соблюдении Россией своих международных обязательств Фото:
kremlin.ru "Сегодня роль дипломатии и дипломатов приобретает особое
значение. Действительно, положение дел в мире не может не вызывать
беспокойство. Обстановка в мире становится все более хаотичной, тем
не менее, мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов
возобладает и международные отношения войдут в конструктивное
русло, вся мировая система станет более стабильной и
прогнозируемой", – сказал он.Путин подчеркнул, что "Россия
будет и впредь последовательно выступать за укрепление глобальной и
региональной безопасности и стабильности и далее неукоснительно в
полной мере соблюдать свои международные обязательства, выстраивать
взаимодействие с партнерами на конструктивной, уважительной
основе".По словам российского президента, РФ руководствуется
международно-правовыми нормами и уставом ООН."Будем продвигать
мировую положительную, устремленную в будущее повестку дня,
работать в целях обеспечения устойчивого развития, благополучия и
процветания человечества", – заявил Путин.Верительные грамоты
ему вручили представители Нигерии, Иордании, Ганы, Республики
Кореи, Египта, Саудовской Аравии, Гамбии, Австрии, ОАЭ, Республики
Эль-Сальвадор, Республики Конго, Кубы, Вьетнама, Черногории,
Италии, Кот-д’Ивуара и Бенина.
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