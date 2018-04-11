Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что международные отношения войдут в конструктивное русло, а вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Путин заявил о неукоснительном соблюдении Россией своих международных обязательств Фото: kremlin.ru "Сегодня роль дипломатии и дипломатов приобретает особое значение. Действительно, положение дел в мире не может не вызывать беспокойство. Обстановка в мире становится все более хаотичной, тем не менее, мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой", – сказал он.Путин подчеркнул, что "Россия будет и впредь последовательно выступать за укрепление глобальной и региональной безопасности и стабильности и далее неукоснительно в полной мере соблюдать свои международные обязательства, выстраивать взаимодействие с партнерами на конструктивной, уважительной основе".По словам российского президента, РФ руководствуется международно-правовыми нормами и уставом ООН."Будем продвигать мировую положительную, устремленную в будущее повестку дня, работать в целях обеспечения устойчивого развития, благополучия и процветания человечества", – заявил Путин.Верительные грамоты ему вручили представители Нигерии, Иордании, Ганы, Республики Кореи, Египта, Саудовской Аравии, Гамбии, Австрии, ОАЭ, Республики Эль-Сальвадор, Республики Конго, Кубы, Вьетнама, Черногории, Италии, Кот-д’Ивуара и Бенина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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