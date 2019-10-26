|Селена Гомес зізналася, що відчуває до Джастіна Бібера
|26.10.2019 20:57
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У шоу Райана Сікреста Селена розповіла:
«Я збиралася випустити ці пісні ще два роки тому, але зараз для них ідеальний момент. У мене був час пройти через все те, що я відчувала, розібратися в собі, і зараз я думаю, що я така далека від тієї, ким була рік тому. Для мене ці треки - завершення довгої, але красивої глави. Я зберегла в пам'яті краще, що було».
А на запитання ведучого про Джастіна з Хейлі вона зізналася:
«Було б нерозумно з мого боку говорити, що я не переживала. Але зараз я відчуваю тільки полегшення, адже пройшло стільки часу».
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