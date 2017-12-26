Кабинет Министров в лице премьер-министра Владимира Гройсмана выделяет дополнительные средства на округа только при условии голосования за госбюджет.

Об этом заявил внефракционный нардеп Владимир Парасюк, сообщает "ГОРДОН", передает со ссылкой на .

"Я за всю свою каденцию нардепа ни разу за один госбюджет не голосовал. Там дерибан, а не планирование. В том году мне даже премьер-министр Гройсман звонил и предлагал: "Володя, поддержи бюджет, а я тебе 20 миллионов гривен выделю на округ", - рассказал Парасюк.

"За эти годы и коалиция никаких дополнительных средств на мой округ не дали, хотя я пытался что-то выбить. Но они выделяют дополнительные 15-20 млн грн на округ только при условии голосования за годовой госбюджет. Я что, пришел в Раду совестью торговать? У меня были сомнения: "Вот чего люди должны страдать?" Но, во-первых, в разрезе нынешней инфляции 20 млн на округ со 175 тыс. избирателей - это копейки. Во-вторых, власть будет считать, что меня можно купить. Нет, никакие деньги этого не стоят. Надо страну менять, а не дерибанить бюджет", - сказав нардеп.

7 декабря 2017 приняла бюджет на 2018 год. "За" проголосовали 273 нардепа.

Предусмотрели доходы в размере 913,613 млрд грн, расходы - 988,6 млрд грн.

С января 2018 прожиточный минимум будет 1700 грн, минимальная зарплата - 3723 грн.

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