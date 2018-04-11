По неподтвержденным данным, в горах Ямантау (горный хребет на Южном Урале, или “Злая гора”) под землей построен целый город.

В то время, как США грозятся нанести ракетный удар по Сирии, а РФ в ответ заявляет, что будет сбивать не только летящие в ту сторону ракеты, но и суда, эти ракеты выпускающие, весь образованный мир, затаив дыхание, следит за событиями, ведь перспектива ядерного удара назрела не менее остро, чем во времена холодной войны, информирует svodka.net.

Злая Гора: убежище Судного дня для российской элиты

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Информации о бункере, в котором российский президент собирается пережидать ядерный удар или любую другую катастрофу, сравнительно немного. По неподтвержденным данным, в горах Ямантау (горный хребет в Южном Урале – на русский язык переводится как “Злая гора” ред.) под землей построен целый город. Говорят, что в процессе строительства на объекте часто видели Путина. Открытых данных об этом нет, однако доподлинно известно, что гарант регулярно бывал на расположенной неподалеку лыжной базе Абзаково. Вот вид местности на Google-картах:

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По данным источника, в 2007-м году летом умышленно для обеспечения секретного подземного города энергией ввели в эксплуатацию Юмагузинскую ГЭС. Объект полностью автономен, здесь есть все необходимое для нормального существования. Город выполнен в виде целой системы шахт диаметром до 30-ти метров и длиной в 500 км. Каждая из шахт поделена на несколько домов, видимо, своего рода «спасательные шлюпки» здесь предусмотрены не только для президента, но и для его «друзей». Сколько человек может уместиться в этом бункере, точно никто не знает. В некоторых источниках указывается цифра в 300 тыс. человек, но есть данные о том, что местная канализация рассчитана на 60 тыс. жителей. На вершине горы любопытным туристам удалось разглядеть вертолетную площадку, готовую в любое время суток принять персону №1. К комплексу ведет железная и автомобильная дорога.

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Неофициально секретный объект под горным хребтом называют «Бункером Путина».

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О том, что к существованию убежища имеет отношение высшее руководство государства, может свидетельствовать хотя бы тот факт, что все подходы к нему находятся под надежной охраной спецназовцев. Поблизости нельзя не то, что гулять – даже жечь костры и громко разговаривать.

По словам жителей близлежащих населенных пунктов, строительство подземного города началось еще во времена холодной войны. В СМИ первые упоминания о таинственном бункере появились в 1996-м году в газете «Нью-Йорк Таймс»:

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Официальные лица РФ каких-либо внятных комментариев по этому поводу не давали, а в российской прессе было несколько, вероятно, «спущенных сверху» упоминаний о том, что в недрах горы то ли добывают урановую руду, то ли хранят государственные ценности, то ли запасают «на всякий случай» продукты питания. Предпринималось несколько попыток осветить тему строительства в данной местности секретного бункера для представителей высших эшелонов власти на случай ядерной воды, но они как-то очень быстро «замялись».

Участвуя в военных конфликтах на грани фола, провоцируя весь мир, Путин хотя бы может быть уверен в том, что он, в отличии от остальных россиян, останется в живых в том случае, если что-то пойдет не так, и по России будет нанесен ядерный удар.

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