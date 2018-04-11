Юлия Скрипаль пока не хочет встречаться с сотрудниками российского посольства в Великобритании и своей двоюродной сестрой Викторией Скрипаль. Об этом говорится в заявлении, которое от имени Юлии Скрипаль распространила британская полиция, передает

В заявлении отмечается, что Юлия Скрипаль выписалась из больницы в британском Солсбери 9 апреля. Там остается ее отец Сергей Скрипаль, который, по словам дочери, серьезно болен. Отмечается, что она сама до сих пор страдает от последствий отравления.

Юлия Скрипаль сообщает, что общается с друзьями и семьей и получает информацию о ходе расследования отравления. Она знает, что сотрудники посольства России в Великобритании предложили ей свою помощь, но пока не хочет прибегать к их услугам. “Если я передумаю, я знаю, как с ними связаться”, — сказано в заявлении.

Кроме того, Юлия Скрипаль пока не готова общаться с журналистами и своей двоюродной сестрой Викторией Скрипаль.

Как сообщал Украина готова предоставить Британии помощь в расследовании.

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