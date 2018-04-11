На родине мужа, который был воином-афганцем, уже считали мертвым, передает со ссылкой на .

Сейчас экс-пленник уже не помнит ни своего настоящего имени, ни украинского языка. Через переводчиков человек сказал только, что родом из Волыни. Живет в провинции Баллах в племени туркмен и получил новое имя - Амриддин.

"Мужчина был контужен и, как я понимаю, потерял память. У него нет никаких документов - даже афганского паспорта. Как вытащить его из Афганистана мы не знаем. Мы обратились в Союз Афганистана вероятно там подскажут, как его оттуда вытащить. Посольства Украины в Афганистане нет, ближайшее - только в Таджикистане", - сообщил Алексей Иващенко.

Игорь Белокуров родом из села Большая Глуша Любешивского района Волыни. Был призван в ряды Советской армии 29 сентября 1981 года. Два года отслужил в контингенте советских войск в Чехословакии. Вернулся и пошел работать на шарико-подшипниковый завод. В 1985 году вернулся в войска, закончил школу прапорщиков. Пошел служить в 70 отдельную гвардейскую механизированную бригаду, которая дислоцировалась в афганском городе Кандагар.

Пропал 9 апреля 1988 года в провинции Кандагар во время сопровождения военной колонны.

"1988 во время обстрела колонны был контужен. Мы так думаем. И так он попал в руки боевиков. И уже 30 лет он находится в этом племени", - пояснил председатель Волынской областной Союза ветеранов Афганистана Григорий Павлович.

Мать Белокуров после 20 лет поиска поставила ему на кладбище символическую могилу.

"Мы не знали как маму подготовить к этому, я просил фото с юности ее сына, сказал, что это для музея. Но здесь уже история попала в прессу, хотя афишировать этого пока не хотели, чтобы не навредить процессу. Мужчину опознали, это действительно Игорь Белокуров. Одноклассники почти в один голос говорят, что это он, хотя и изменился. Оно и не удивительно, 30 лет прошло", - говорит Григорий Павлович.

Сейчас Белокурова хотят вернуть домой. Готовят таджикскую визу и будут лететь к нему, чтобы общаться с главарями племени, чтобы те отдали Игоря. Однако процесс этот - долгий и не простой, ведь у него нет ни местного паспорта, ни советских документов.

В 1979 в Афганистане продолжалась гражданская война. 12 декабря 1979 на заседании Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза приняли решение № 176/125 о введении войск в Афганистан. В результате этого в Афганистане произошел ряд переворотов. Война продолжалась 10 лет - с 1979 по 1989 год и унесла жизни 15 тыс. Советских солдат. Война негативно повлияла на внешнеполитическое положение СССР. По 3м года после вывода войск империя распалась.

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