Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии. Нетаньяху и Путин поговорили по телефону "Обсуждена сирийская проблематика, в том числе в связи с недавними ракетными ударами ВВС Израиля по расположенному в провинции Хомс аэродрому Тифор. Владимир Путин подчеркнул принципиальную важность соблюдения суверенитета Сирии, призвал воздерживаться от действий, еще больше дестабилизирующих ситуацию в этой стране и представляющих угрозу ее безопасности", – говорится в сообщении.9 апреля сирийские СМИ со ссылкой на военный источник сообщили, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар по военной авиабазе Тифор (Т-4), сбив восемь ракет. В минобороны США заявили, что не наносили каких-либо авиаударов по Сирии.Минобороны РФ обвинило Израиль в ракетном ударе. По данным ведомства, в ночь на 9 апреля два израильских самолета F-15, не заходя в воздушное пространство Сирии, нанесли с территории Ливана удар по сирийскому аэродрому.По данным NBC, с 2012 года Израиль нанес по Сирии более 100 авиаударов. Его целью являются конвои с оружием, предназначенные для ливанской террористической группировки "Хезболла", которая сражается на стороне сирийских правительственных войск. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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