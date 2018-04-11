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Путин призвал Нетаньяху воздержаться от дестабилизации в Сирии
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11.04.2018 22:37
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин
Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии.
Нетаньяху и Путин поговорили по телефону "Обсуждена сирийская
проблематика, в том числе в связи с недавними ракетными ударами ВВС
Израиля по расположенному в провинции Хомс аэродрому Тифор.
Владимир Путин подчеркнул принципиальную важность соблюдения
суверенитета Сирии, призвал воздерживаться от действий, еще больше
дестабилизирующих ситуацию в этой стране и представляющих угрозу ее
безопасности", – говорится в сообщении.9 апреля сирийские СМИ
со ссылкой на военный источник сообщили, что средства
противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар по
военной авиабазе Тифор (Т-4), сбив восемь ракет.
В минобороны США заявили, что не наносили каких-либо
авиаударов по Сирии.Минобороны РФ обвинило Израиль в ракетном
ударе. По данным ведомства, в ночь на 9 апреля два израильских
самолета F-15, не заходя в воздушное пространство Сирии, нанесли с
территории Ливана удар по сирийскому аэродрому.По данным NBC, с
2012 года Израиль нанес по Сирии более 100 авиаударов. Его целью
являются конвои с оружием, предназначенные для ливанской
террористической группировки "Хезболла", которая сражается на
стороне сирийских правительственных войск.
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