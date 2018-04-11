Дочь бывшего сотрудника ГРУ РФ Юлия Скрипаль не желает общаться с сотрудниками консульской службы посольства РФ.

Она отказалась от консульской помощи, сообщает «Интерфакс«.

«Ранее мы передали Юлии предложение российского посольства предоставить консульскую помощь. Она свободна в своем решении принимать ее. На данный момент, как мы поняли, она решила этого не делать», — заявил сотрудник МИД Великобритании.

Юлию Скрипаль выписали из окружной больницы в Солсбери. СМИ сообщили, что ее перевезли в госпиталь одной из британских военных баз.

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