«Русскомирные» патерналисты, молящиеся на тоталитарную державу, хотят порядка, как у Путина? Так они его получат, но с украинских позиций, пишет в Фейсбуке аналитик Александр Кочетков.

Одна из угроз для государственности, порождаемая ПАПом – ползучий сепаратизм. Президент на словах пытается усиливать унитарную державу, но в реальном приоритете имеет совсем другое. И когда он договаривается с каким-нибудь трухановым о взаимодействии на выборах, тот слышит от ПАПа не правильные гослозунги, а жуткое желание сохраниться во власти, чтобы продолжить личное обогащение. И смекает, что раз можно киевским, то и ему никто не запретит, информирует svodka.net.

И каждый региональный феодальчик тоже начинает выстраивать свои коррупционные схемы, организовывать свои парамилитарные формирования, подтягивать свою прессу и локальный депутатский корпус. И если на такого феодальчика наехать по поводу коррупции и других прегрешений, он немедленно забузит, устроит демонстрации и протесты в свою защиту и без особых колебаний начнет призывать помощь недоимперии.

Вспомните, ведь вожди Донбасса, бывшие регионалы, действовали именно так, шантажируя Киев, чтобы сохранить свои позиции. А привело к долгий войне.

Схожая ситуация сегодня сложилась в Одессе, Запорожье, Харькове (с некоторыми оговорками), Закарпатье (со своими особенностями), в ряде регионов, вроде Николаевской области, идут процессы с нехорошими прогнозами.

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А ублюдочное порождение «совка» – «русский мир» – кровожадно облизывается и ждет своего часа.

Политика нынешней власти не привела к уменьшению в Украине количества «русскомирных». Этим хочется растущего благосостояния, обеспечиваемого державой, а также наведения порядка железной рукой. И все это они, насмотревшись российского телевизора, мысленно связывают с Россией Путина.

На самом деле, недоимперия похожа на Украину – воруют, врут, беспредельничают, справедливости не найти, но это понимают, уже оказавшись внутри, как крымчане и дончане. А снаружи, отлакированная пропагандой, «русскомирная» действительность выглядит сказочной.

Задача новой власти – обеспечить нашим «русскомирным» осуществление мечтаний. В правильном варианте. То есть, необходима жесткая эффективная работа силовиков как по сепаратистам-коллаборантам, осмеливающимся публично высказываться в поддержку агрессора, так и коррумпированным феодальчикам на местах. Чтобы они не изображали Джеки Чана, спасаясь от ареста через окно третьего этажа, а получали пулю в конечность при попытке сопротивления аресту. Этот именно тот случай, когда всех надо запаковать за пару недель.

«Русскомирные» патерналисты, молящиеся на тоталитарную державу, хотят порядка, как у Путина? Так они его получат, но с украинских позиций!

А получив, поворчат, но в конце концов, удовлетворятся и затихнут.

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