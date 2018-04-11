Глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев в письме к премьер-министру Владимиру Гройсману объяснил, что Стокгольмский арбитраж не разрешил компании передать договор на транзит газа другому юридическому лицу без согласия "Газпрома", следовательно процесс анбандлинга можно провести не раньше 2020 года. Коболев: Получить письменное согласие ПАО "Газпром" на передачу контракта на действующих условиях является нереалистичным Фото: yes-ukraine.org В документе Коболев объяснил, что Стокгольмский арбитраж решением от 28 февраля не разрешил НАК передать договор на транзит другому юридическому лицу без согласия "Газпрома". "Получить письменное согласие ПАО "Газпром" на передачу контракта на действующих условиях является нереалистичным. ПАО "Газпром" отказывается переводить права и обязательства на ПАО "Укртрансгаз" или какого-либо другого оператора ГТС и вообще применять нормы украинского законодательства", – подчеркнул глава "Нафтогазу".Он предложил внести изменение в план реструктуризации НАК, предусмотрев, что анбандлинг можно провести не раньше 1 января 2020 года, когда заканчивается срок действия контракта на транзит.С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судились в Стокгольмском арбитраже из-за контрактов на поставку природного газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.22 декабря 2017 года в "Нафтогазі" заявили о победе над "Газпромом" по всем спорным вопросам контракта на поставку газа. В то же время в "Газпроме" сообщили, что суд обязал "Нафтогаз" выплатить сумму просроченной задолженности в размере $2 млрд и проценты за просрочку.28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".Планируется, что новым оператором газотранспортной системы Украины станет ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ). Эта компания была создана решением Кабмина 9 ноября 2016 года. Главой акционерного общества Кабмин назначил заместителя президента компании "Укртрансгаз" Валерия Ноздрина.Ожидалось, что "Укртрансгаз" передаст МГУ украинскую ГТС в течение месяца после вступления в силу решений Стокгольмского арбитража. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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