Сотрудники правоохранительных органов Кривого Рога задержали пьяного местного депутата, который стрелял с окон. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Кривом Роге.

По полученным данным, информация о происшествии поступила в полиции около 20:00 в понедельник, 25 декабря.

"34-летняя заявительница сообщила, что на восьмом этаже мужчина стреляет из травматического оружия с балкона", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что прибывшие на место происшествия патрульные с разрешения владельцев прошли в квартиру и визуально осмотрев помещения, обнаружили муляж гранаты Ф-1 и два предмета холодного оружия.

В свою очередь 37-летний хозяин жилья рассказал, что он, после употребления алкогольных напитков, вышел на балкон со своими несовершеннолетними детьми и сделал два выстрела вверх из пистолета. Супруга мужчины, в свою очередь, рассказала, что в квартире находится травматический и военный пистолет.

Прибывшая в квартиру следственно-оперативная группа Саксаганского отделения полиции нашла травматический пистолет Шмайсер 9-мм и несколько патронов к нему.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в субботу, 23 декабря, в городе Лозовая Харьковской области неизвестный обстрелял полицейский автомобиль , а потом выстрелил себе в голову.

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