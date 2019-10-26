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В Волынской области случилось смертельное ДТП
26.10.2019 21:06
В Волынской области грузовик столкнулся с легковушкой: один человек погиб
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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