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В Волынской области случилось смертельное ДТП
26.10.2019 21:06
В Волынской области грузовик столкнулся с легковушкой: один человек погиб Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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