Российская Федерация сознательно блокирует переговоры по освобождению заложников. Такое заявление сделал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак во время брифинга.

"К сожалению, на сегодняшний день переговоры по освобождению заложников сознательно блокируются РФ как инструмент давления на Украину", - заявил глава спецслужбы.

Вместе с тем он подчеркнул, что для Украины важна поддержка мировых лидеров, благодаря которой было освобождено многих политических заключенных.

Как сообщал svodka.net ранее, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, и попросил его освободить украинцев из российских тюрем .

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