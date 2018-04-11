|США подняли в воздух "самолет судного дня"
|11.04.2018 23:15
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подняли в воздух самолет E-4B Nightwatch, более известный, как "самолет судного дня".
Согласно данным веб-сервиса Flightradar самолет находится над штатом Индиана,передает со ссылкой на .
В моменты кризиса самолет поднимается в воздух по умолчанию.
Судно может находиться в полете целую неделю при воздушной дозаправки.
Предназначенное как для использования высшим политическим руководством , так и для использования в качестве "коммуникационного хаба" в случае использования противником ядерного оружия.
Последний раз он поднимался в воздух в 2001 году, когда террористы атаковали торговые центры в Нью-Йорке.
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