подняли в воздух самолет E-4B Nightwatch, более известный, как "самолет судного дня".

Согласно данным веб-сервиса Flightradar самолет находится над штатом Индиана,передает со ссылкой на .

В моменты кризиса самолет поднимается в воздух по умолчанию.

Судно может находиться в полете целую неделю при воздушной дозаправки.

Предназначенное как для использования высшим политическим руководством , так и для использования в качестве "коммуникационного хаба" в случае использования противником ядерного оружия.

Последний раз он поднимался в воздух в 2001 году, когда террористы атаковали торговые центры в Нью-Йорке.

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