|В Израиле начались мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Холокоста
|11.04.2018 23:15
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Торжество началось в среду вечером с главной церемонии в мемориале памяти жертв Холокоста в Иерусалиме.
Это один из самых печальных дней в календаре Израиля.
Места развлечений и кафе закрыты. Телевизионные и радиостанции транслировали документальные фильмы о Холокосте и интервью с оставшимися в живых, а также мрачную музыку до заката следующего дня.
В четверг, 12 апреля, в 10 часов утра в Израиле прозвучит двухминутная сирена в память о жертвах Катастрофы. Во время звучания сирены все граждане, где бы они не находились, почтят погибших двумя минутами молчания.
Имена жертв Холокоста будут зачитываться в парламенте.
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