Торжество началось в среду вечером с главной церемонии в мемориале памяти жертв Холокоста в Иерусалиме.

Это один из самых печальных дней в календаре Израиля.

Места развлечений и кафе закрыты. Телевизионные и радиостанции транслировали документальные фильмы о Холокосте и интервью с оставшимися в живых, а также мрачную музыку до заката следующего дня.

В четверг, 12 апреля, в 10 часов утра в Израиле прозвучит двухминутная сирена в память о жертвах Катастрофы. Во время звучания сирены все граждане, где бы они не находились, почтят погибших двумя минутами молчания.

Имена жертв Холокоста будут зачитываться в парламенте.

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