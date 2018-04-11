Делегация Литвы во главе с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом передала властям Донецкой области телевизионное оборудование для усиления сигнала украинских медиа на неподконтрольной властям территории. Вчера 23.59 | комментариев: Члены делегации встречались в Авдеевке с волонтерами, военными и местными жителями и школьниками Фото: Павло Жебрівський / Facebook Члены делегации встречались с волонтерами, военными и местными жителями и школьниками, увидели разрушенную инфраструктуру города."Литва дважды завоевывала свою независимость – более 100 лет и 28 лет назад. И мы тогда также оказались один на один с врагом, как и Украина сегодня. Поэтому мы понимаем, что мало выражать свою озабоченность, нужна и реальная помощь. Это понимает и наше правительство, и наше общество", – заявил Сквернялис. https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/894159194099934 По словам Жебривского, делегация передала телевизионное оборудование для усиления сигнала украинских медиа на неподконтрольной властям территории."Как вклад в борьбу с агрессором на информационном фронте премьер-министр передал Донецкой области телевизионное оборудование – фидеры от Литовской Республики, которые позволят усилить сигнал украинских медиа на оккупированную территорию", – написал глава Донецкой ОГА.Жебривский подчеркнул, что во время визита литовской делегации звучали взрывы.Город в центральной части Донецкой области находится на границе с оккупированным Донецком и подконтролен правительству Украины. Авдеевка постоянно подвергается обстрелам со стороны пророссийских боевиков. Город часто оставался без электро-, водо- и газоснабжения.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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