|Прифронтовую Авдеевку посетил премьер-министр Литвы Сквернялис
|11.04.2018 23:15
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https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/894159194099934
По словам Жебривского, делегация передала телевизионное оборудование для усиления сигнала украинских медиа на неподконтрольной властям территории."Как вклад в борьбу с агрессором на информационном фронте премьер-министр передал Донецкой области телевизионное оборудование – фидеры от Литовской Республики, которые позволят усилить сигнал украинских медиа на оккупированную территорию", – написал глава Донецкой ОГА.Жебривский подчеркнул, что во время визита литовской делегации звучали взрывы.Город в центральной части Донецкой области находится на границе с оккупированным Донецком и подконтролен правительству Украины. Авдеевка постоянно подвергается обстрелам со стороны пророссийских боевиков. Город часто оставался без электро-, водо- и газоснабжения.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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