Подозреваемая в подготовке теракта Надежда Савченко может использовать допрос на полиграфе, чтобы на камеры сделать политические заявления.

Такое мнение высказал политолог Николай Давидюк в эфире одного из телеканалов.

«Савченко — профессиональный военный. Думаю, она обучена обходить полиграфы. Тем более, человек был в плену. Опыта, как обойти полиграф, более чем довольно. Для нее это еще одна медийная волна. Не факт, что она будет говорить то, что ее будут спрашивать. А просто получит доступ к камерам и будет делать собственные политические заявления», — спрогнозировал эксперт.

Он отметил, что некоторые обвинения в адрес Савченко похожи на реальные.

«Я бы очень хотел, чтобы расследование ускорили и опубликовали как можно больше доказательств. Потому что дело может стать политическим. Как минимум, этого хочет Савченко, ее защитники. Люди, которые ей помогают, хотели бы из этого сделать большую медийную кампанию, приурочить ее к президентским выборам и пытаться заработать какие-то политические очки», — сказал Давидюк.

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