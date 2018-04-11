Пользователей социальных сетей поразило видео реакции пророссийски настроенных жителей Одессы на гимн Украины.

Соответствующий видеоролик на своей странице в Facebook опубликовал известный активист, прежний руководитель местной ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко, информирует svodka.net.

Отмечается, что 10 апреля на Аллее Славы в Одессе провели протокольные мероприятия по случаю освобождения Одессы от румынских и немецких войск в 1944 году. Во время «митинга» пророссийских лиц присутствовали и националисты, которые устроили «диверсию», включив гимн Украины.

«Кто-то устроил диверсию для ватки, и в один момент раздался гимн Украины, как раз при попытке прочитать стихотворение про фашистов, что сейчас захватили Украину, раболепный перед Америкой Киев, Донецк, который «пытается бороться» и Одессу, где кровь и жгут людей. У ватки пооткрывались рты, был явно заметен серьезный сбой программы», — написал Стерненко.

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Стоит заметить, что пользователи соцсетей положительно отреагировали на «диверсию» украинцев.

«Обескуражили граждан, можно сказать», «Упыри…», «Нужно их за пенсией в «страну родную» послать и давать ее только после исполнения гимна напамять», «Как святая вода на нечесть», «Экзорцизм», «Если люди живут прошлым, — у них нет будущего», «Всех ватников депортировать в Рашку и лишить гражданства Украины», «Начали дымить, или мне показалось?», «Из одесских психбольниц сбежали пациенты», «Зомби», — прокомментировали случай в сети.

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