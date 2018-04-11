«Путин бросает пробные шары и наблюдает за реакцией. Он не играется в Twitter, как Трамп», — сказал «Обозревателю» экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Комментируя две публикации в Twitter Дональда Трампа – предупреждение о нанесении ракетного удара и заверение о том, что «нет никаких причин» для ухудшения отношений США и РФ, генерал пояснил: глава Белого дома как предприниматель, не раз бывавший в России, как тот, кого Россия хотела видеть главой государства и кого поддерживала во время выборов, по-прежнему питает симпатии к этой стране.

В этом контексте Романенко обратил внимание на то, что «до санкций, которые Рейган применял к Советскому Союзу, сегодняшним США еще очень далеко».

По его словам, при Трампе Вашингтон по-прежнему «не хочет обострять ситуацию» с Москвой. «Поэтому они не продают Украине серьезное оружие – дают нам минимальное из возможного. Они не хотят, чтобы Украина стала сильной», — подчеркнул генерал.

И, наконец, ситуация такова, что «Путин слишком опытен. В этом смысле Трамп – еще мальчишка по сравнению с Путиным, который 18 лет управляет тяжелейшим государством», — констатировал он.

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