На телеканале "Россия 24" посоветовали брать в бомбоубежище рис, овсяную крупу, консервы, оливковое масло и сухое молоко. На телеканале рассказали о "продуктовом наборе Судного дня" Скриншот: vesti.ru Ведущий заявил, что некоторые люди "уже торопятся с раздуванием истерии", а в соцсетях пишут "чуть ли не про грядущую третью мировую".На телеканале рассказали о "продуктовом наборе Судного дня". Авторы сюжета посоветовали брать в бомбоубежище рис, овсяную крупу, консервы, оливковое масло и сухое молоко, а также отметили, что на приготовление пищи в день на человека нужно по 3,5 литра воды, на санитарно-гигиенические нужды и уборку помещения – 21 литр.Россиянам посоветовали не забыть взять в бункер лекарства и хлорку.МУЛЬТИМЕДИА Видео: vesti.ru В последние дни ситуация в мире обострилась. Это произошло после химатаки в сирийском городе Думе 7 апреля, в результате которой погибло от 70 до 100 человек. 9 апреля президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к нему может присоединиться USS Porter.10 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможные удары стран Запада по целям в Сирии союзников официального Дамаска не коснутся.Ливанское радио Sawt Beirut сообщило, что в разных регионах Сирии наблюдается спешная эвакуация войск и элементов военной инфраструктуры сил Асада в ожидании удара США.По информации The New York Times, Белый дом планирует более мощный удар по Сирии, чем в 2017 году.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ заявил, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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