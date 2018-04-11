Центральный избирательный комитет (ЦИК) Азербайджана объявил первичные результаты президентских выборов. Об этом сообщает со ссылкой на азербайджанское агентство ABC.AZ.

Как заявил председатель ЦИК Мезахир Панахов, большинство голосов набрал кандидат от правящей партии “Йени Азербайджан” (Новый Азербайджан) Ильхам Алиев.

“Ильхам Алиев набрал 86,09% голосов”, — сказал М.Пенахов.

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