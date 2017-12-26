Сегодня силами подразделений криминальной полиции и спецназа Национальной полиции Украины начался первый этап отработки Киева и Киевской области, написал замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

«Цель – выявление и задержание преступников, которые скрываются от правоохранительных органов, лиц, причастных к совершению тяжких преступлений, документирование преступной деятельности и задержание заезжих гастролеров, так называемых криминальных авторитетов, «смотрящих» и других элементов преступного мира», – заявил он, информирует news.eizvestia.com.

Замглавы Нацполиции отметил, что в результате спецоперации есть определенные результаты.

«Изымаем оружие, взрывчатку, боеприпасы и наркотики. Граждане должны чувствовать себя в безопасности, а преступники – знать свое место, за решеткой», – подытожил он.

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