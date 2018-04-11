|Россия вывела из сирийского Тартуса не менее семи боевых кораблей (КАРТА)
|11.04.2018 23:35
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Не менее семи российских кораблей, стоявших в доках сирийского города Тартус, покинули место дислокации.
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Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, предоставленных компанией Image Satellite Internacional (ISI), передает «Громадське», информирует svodka.net.
«Исчезновение большинства кораблей российского ВМФ из порта Тартус, Сирия. В настоящее время «исчезнувшие» корабли военно-морского флота развернуты в море из-за возможных будущих ударов. Осталась только одна подводная лодка класса Кило», — говорится в сообщении.
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Сегодня утром в Минобороны США впервые официально заявили, что готовы к удару по Сирии. В Twitter президент Дональд Трамп посоветовал России «подготовиться к удару по Сирии умными ракетами». «Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и «умные»! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!», — написал он.