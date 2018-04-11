Россия вывела из сирийского Тартуса не менее семи боевых кораблей (КАРТА) Не менее семи российских кораблей, стоявших в доках сирийского города Тартус, покинули место дислокации. svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, предоставленных компанией Image Satellite Internacional (ISI), передает «Громадське», информирует svodka.net. «Исчезновение большинства кораблей российского ВМФ из порта Тартус, Сирия. В настоящее время «исчезнувшие» корабли военно-морского флота развернуты в море из-за возможных будущих ударов. Осталась только одна подводная лодка класса Кило», — говорится в сообщении. svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ Читайте: Российский рынок акций продолжает биться в конвульсиях, - "Злой одессит" svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ Сегодня утром в Минобороны США впервые официально заявили, что готовы к удару по Сирии. В Twitter президент Дональд Трамп посоветовал России «подготовиться к удару по Сирии умными ракетами». «Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и «умные»! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!», — написал он.



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