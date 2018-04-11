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Мэй готова позволить удар по Сирии без согласия парламента, - СМИ
11.04.2018 23:36
Мэй готова позволить удар по Сирии без согласия парламента, - СМИ
По данным издания, Мэй не собирается удерживать президента США Дональда Трампа
Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй готова санкционировать участие Лондона в ударе по Сирии без согласия парламента.
Мэй готова позволить удар по Сирии без согласия парламента, - СМИ Фото: EPA/UPG

Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники.

По данным издания, Мэй не собирается удерживать президента США Дональда Трампа, следовательно намерена избежать задержки, которая может быть вызвана согласованием этого вопроса в парламенте.

Позже спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории (правительство Башара Асада).

Напомним, утром 11 апреля посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать ракеты, выпущенные в сторону Сирии.

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