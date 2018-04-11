По данным издания, Мэй не собирается удерживать президента США Дональда Трампа

Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники.

По данным издания, Мэй не собирается удерживать президента США Дональда Трампа, следовательно намерена избежать задержки, которая может быть вызвана согласованием этого вопроса в парламенте.

Позже спикер МИД РФ Мария Захарова заявила , что "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории (правительство Башара Асада).