|Мэй готова позволить удар по Сирии без согласия парламента, - СМИ
|11.04.2018 23:36
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По данным издания, Мэй не собирается удерживать президента США Дональда ТрампаПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова санкционировать участие Лондона в ударе по Сирии без согласия парламента.
Фото: EPA/UPG
Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники.
По данным издания, Мэй не собирается удерживать президента США Дональда Трампа, следовательно намерена избежать задержки, которая может быть вызвана согласованием этого вопроса в парламенте.
Позже спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории (правительство Башара Асада).
Напомним, утром 11 апреля посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать ракеты, выпущенные в сторону Сирии.
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