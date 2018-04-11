|Сирийцы ждут поддержки Трампа, распространяя по соцсетям мемы «Трамп, мы любим тебя!» (фото)
|11.04.2018 23:39
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(Мохаммад Ахмад, сирийский фотограф)Как президент Дональд Трамп имеет намерения нанести удар по Сирии после атаки химическим оружем в субботу, а сторонники сирийской оппозиции ждут, затаив дыхание, с энтузиазмом распространяя мемы, чтобы поддержать инициативу США.Сирийцы укрылись в районах, где повстанцы в среду распространили новый мем в социальных сетях с изображением Трампа на фоне американского флага со словами «Мы тебя любим» на арабском и английском языках.
«Мы все с Трампом, мы никогда не забудем, что он стоит с нами и спасает нас от ада России, Ирана и Асада», — сказал Foxnews Тарек Мухарам, руководитель оппозиционной свободной сирийской армии (FSA). «Наконец, кто-то почувствовал запах химического оружия и решил остановить эти резни».
«Надеюсь, что на этот раз забастовки будут намного большими, чтобы все военные и охранные подразделения режима активизровались, чтобы сирийский народ мог получить свою украденную свободу», — сказал 30-летний Амер Альфай, который работает с Красным Крестом Катара в северной Сирии.
Соединенные Штаты, поддерживаемые Великобританией и Францией, заявили, что готовы принять военные меры в Сирии — с поддержкой или без поддержки со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
«США должны взять на себя ответственность за искоренение несправедливости по отношению к сирийскому народу», — сказал 22-летний Юсеф Обеид, сотрудник медицинской помощи в Аль-Атаребе.
27-летний Мухаммад Башер, гражданский активист к западу от Алеппо, согласился. «Если вы хотите положить конец Аль-Каиде и ИГИЛ в Сирии, вы должны свергнуть режим Асада, и террористические группы исчезнут».
Ранее в среду Трамп, который обещал быстро отреагировать на произошедшее, написал твит, направленный, в частности, против России, которая предупредила США во вторник, что любые военные действия в Сирии не будут допущены.
«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и «умные»! Ты не должна быть партнером Зверя, Убивающего Газом, который убивает своих людей и получает от этого удовольствие».
Мария Захарова, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России, быстро ответила на это заявление американского президента.
«Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть готова к запуску ракет в Сирии», — говорится в сообщении. «Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории».
Возможность действий США против сирийской диктатуры президента Башара Асада, которая отрицала проведение химических нападений, несмотря на доказательства обратного, вызвала опасения внутри и за пределами Дамаска.
Согласно сообщениям в среду, Асад покинул свой президентский офис и переехал в неизвестное место. Между тем, полицейские группировки, поддерживающие сирийский режим, в том числе ливанскую «Хезболла», как говорят, эвакуировались из своих штаб-квартир.
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