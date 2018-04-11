(Мохаммад Ахмад, сирийский фотограф)

«Мы все с Трампом, мы никогда не забудем, что он стоит с нами и спасает нас от ада России, Ирана и Асада», — сказал Foxnews Тарек Мухарам, руководитель оппозиционной свободной сирийской армии (FSA). «Наконец, кто-то почувствовал запах химического оружия и решил остановить эти резни».

«Надеюсь, что на этот раз забастовки будут намного большими, чтобы все военные и охранные подразделения режима активизровались, чтобы сирийский народ мог получить свою украденную свободу», — сказал 30-летний Амер Альфай, который работает с Красным Крестом Катара в северной Сирии.

Соединенные Штаты, поддерживаемые Великобританией и Францией, заявили, что готовы принять военные меры в Сирии — с поддержкой или без поддержки со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

«США должны взять на себя ответственность за искоренение несправедливости по отношению к сирийскому народу», — сказал 22-летний Юсеф Обеид, сотрудник медицинской помощи в Аль-Атаребе.

27-летний Мухаммад Башер, гражданский активист к западу от Алеппо, согласился. «Если вы хотите положить конец Аль-Каиде и ИГИЛ в Сирии, вы должны свергнуть режим Асада, и террористические группы исчезнут».

Ранее в среду Трамп, который обещал быстро отреагировать на произошедшее, написал твит, направленный, в частности, против России, которая предупредила США во вторник, что любые военные действия в Сирии не будут допущены.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и «умные»! Ты не должна быть партнером Зверя, Убивающего Газом, который убивает своих людей и получает от этого удовольствие».

Мария Захарова, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России, быстро ответила на это заявление американского президента.

«Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть готова к запуску ракет в Сирии», — говорится в сообщении. «Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории».

Возможность действий США против сирийской диктатуры президента Башара Асада, которая отрицала проведение химических нападений, несмотря на доказательства обратного, вызвала опасения внутри и за пределами Дамаска.

Согласно сообщениям в среду, Асад покинул свой президентский офис и переехал в неизвестное место. Между тем, полицейские группировки, поддерживающие сирийский режим, в том числе ливанскую «Хезболла», как говорят, эвакуировались из своих штаб-квартир.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира