Основными причинами плохого состояния дорожного покрытия автотрассы Киев – Одесса в "Укравтодоре" назвали сверхнормативную эксплуатацию и давно не проводившийся капитальный ремонт. Дорогу Киев – Одесса начали исправлять 3 апреля Фото: ukravtodor.gov.ua "Будет сделан аварийный ремонт и обеспечен проезд. С 3 апреля начато выполнение работ по ликвидации аварийной ямочности и деформации покрытия за счет средств на нынешний мелкий ремонт и эксплуатационное содержание", – говорится в сообщении.По информации "Укравтодора", основными причинами плохого состояния дорожного покрытия является эксплуатация автотрассы "со сверхнормативными сроками и уже давно требующийся капитальный ремонт".Отмечается, что на проведение капитального ремонта участка от Белой Церкви до Одессы необходимо 16 млрд грн.Пользователи делятся в Facebook изображениями аварийных участков трассы. Их состояние комментируют словами: "Вчера ехали по трассе Киев – Одесса и думали, что хуже не бывает. Сегодня едем по ней же, обратно на Киев... И поняли, что бывает!"В интервью "Радіо Свобода" министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал, что нынешний ремонт на магистрали Киев – Одесса завершат в начале мая. При этом он уточнил, что капитальный ремонт трассы будет продолжаться еще два–три года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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