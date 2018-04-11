Основными причинами плохого состояния дорожного покрытия автотрассы
Киев – Одесса в "Укравтодоре" назвали сверхнормативную эксплуатацию
и давно не проводившийся капитальный ремонт. Дорогу Киев –
Одесса начали исправлять 3 апреля Фото: ukravtodor.gov.ua "Будет
сделан аварийный ремонт и обеспечен проезд. С 3 апреля начато
выполнение работ по ликвидации аварийной ямочности и деформации
покрытия за счет средств на нынешний мелкий ремонт и
эксплуатационное содержание", – говорится в сообщении.По
информации "Укравтодора", основными причинами плохого состояния
дорожного покрытия является эксплуатация автотрассы "со
сверхнормативными сроками и уже давно требующийся капитальный
ремонт".Отмечается, что на проведение капитального ремонта участка
от Белой Церкви до Одессы необходимо 16 млрд грн.Пользователи
делятся в Facebook изображениями аварийных участков трассы. Их
состояние комментируют словами: "Вчера ехали по трассе Киев –
Одесса и думали, что хуже не бывает. Сегодня едем по ней же,
обратно на Киев... И поняли, что бывает!"В интервью "Радіо
Свобода" министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян
пообещал, что нынешний ремонт на магистрали Киев – Одесса
завершат в начале мая. При этом он уточнил, что капитальный ремонт
трассы будет продолжаться еще два–три года.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира