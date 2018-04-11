На фоне происходящего складывается ощущение, что Украина находится под экономическими санкциями ряда глобальных компаний, таких как Apple, PayPal, Facebook и т.д., пишет в Фейсбуке Илья Кенигштейн — бизнесмен, знаток Реанимационного Пакета Реформ.

Косвенно это подтверждается, к примеру, невозмутимым молчанием PayPal, который много лет игнорирует нашу страну, работая в обе стороны в куда более проблемных регионах. У нас же PayPal работает только в одну сторону, позволяя украинским пользователям отправку валютных средств, но не приём, информирует svodka.net.

Многие помнят историю с блокировкой ряда счетов, в PayPal, которые были созданы с целью сбора средств для украинской армии. Причина, которая называлась, – финансирование терроризма. И даже после проверок авторитетных аудиторов, в ходе которых выяснялось, что средства расходовались на лекарственные препараты для солдат АТО, а уровень доказательств финансирования терроризма и/или других видов преступной деятельности был нулевым – счета все-равно были заблокированы.

Ещё одна история произошла недавно с моим товарищем киевлянином Андреем Хоменко, который вместе со своим американским другом организовал сбор пожертвований в Facebook для лечения своей дочери от костного туберкулеза. Facebook вдруг заблокировал страницу приема пожертвований и сообщил, что фандрейзинг невозможен в странах, которые попадают под санкции США.

Украина находится под санкциями США?

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Скажете, всё гораздо банальней: санкции мы наложили себе сами, имея на голове такой Нацбанк и такое правительство. Но ведь НБУ на протяжении последних 3 лет действительно осуществил ряд каких-то шагов для доступа украинцев к услугам международных систем электронных денег. Этот конечно смешной мизер, в реальности показывает, какую жалкую мышь может родить гора, но, честно говоря, я слабо верю в то, что в причинах многочисленных отказов того же PayPal за последние годы виноват только Нацбанк.

Очевидно, что также огромная вина лежит на нашем циничном и жлобском правительстве, в парадигме которого – абсолютный по**изм в отношении подобных проблем общества. «Вам нужен PayPal? Ага, щаз. А шо ещё вам нужно? Чем помочь?»

Но и они, несмотря на вот такой подход – хотели бы затащить к нам Apple. И PayPal. И открыть полноценное представительство Facebook. И R&D центр Google. И 100 кофеен Starbucks. И построить 10 заводов глобальных автодиллеров. Ленточку перерезать, ручки пожать под камеры и авторитетно рассказать про инновации.

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Возможно, реальные причины, по которым мы заслуживаем подобное отношение – негативная репутация Украины в сферах онлайн-платежей и киберпреступности? Этого у нас хотя отбавляй – ИТ-шников сотни тысяч, и ни для кого не секрет, что в связи с неработающими судами (при наличии мало мальски вменяемых законов), в Украине – полно киберпреступников. Но также их полно и, например, в Индии, где есть PayPal.

А может это олигархи и перевернутые понятия в конкуренции? Половина украинских банковских карт не принимается на Amazon и Ebay. Огромная часть наших смартфонов и остальной техники завозится по серому и не поддерживается официально.

Гарантию купленного компьютера обеспечивает не Apple или Lenovo, а какая-нибудь Глыба Татьяна Васильевна, потому что на её имя выписан товарный чек. Единицы между международных онлайн-магазинов делают доставку в Украину – в остальных случаях нужно прибегать к помощи посредников. Кругом сплошные подпорки и костыли. Весь ритейл пронизан серыми челночными схемами.

Ищу ответ на этот вопрос. Потому что война – не причина. Глобальные компании уже давно научились жить в форс-мажорных условиях, разработав тысячи сценариев реакции на террористические угрозы и военные действия. Взгляните на тот же Израиль. Возможно, настоящую причину в своё время хорошо объяснил один из топов IKEA, после неудачной попытки зайти к нам на рынок: у их компании нет денег на взятки. Кстати, IKEA к нам заходит или нет?

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