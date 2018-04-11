|Государству передали харьковский стадион "Металлист", конфискованный в Курченко
|11.04.2018 23:44
|
В управление облгосадминистрацииПравительство вернуло в государственную собственность харьковский стадион "Металлист", который конфисковали у олигарха Курченко
Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко во время пресс-конференции.
Кабинет Министров принял решение о передаче в государственную собственность, а именно в управление облгосадминистрации, целостного имущественного комплекса стадиона "Металлист", пишет "Эспрессо".
В октябре прошлого года Сосновским районным судом г. Черкассы было принято решение о спецконфискации имущественных прав футбольного клуба "Металлист", который принадлежал олигарху Сергею Курченко.
Как сообщал iPress.ua, 14 августа, Хозяйственный суд Киева арестовал денежные активы и недвижимое имущество, которое принадлежит молодому харьковскому олигарху Сергею Курченко.
Кроме денежных активов 7 киевских компаний, входящих в группу СЕПЕК (ООО "Муйне", "Анкор-торг", "Амадина", "айнам", "Аминами", "Хиган Алконост"), суд арестовал имущество и акции ПАО "ФК "Металлист", а также доли в уставном капитале ООО "Металлист ФК".
20 марта 2014 года Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в хищении государственного имущества 28-летнему харьковскому олигарху Сергею Курченко и объявила его в розыск.