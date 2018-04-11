Правительство сообщило в начале следующего месяца пенсии военным должны быть перечислены и выплачены в полном объеме,передает со ссылкой на .

"К 1 мая все пенсии военным должны быть перечислены и выплачены в полном объеме. На сегодня есть 544 тысяч военных пенсионеров, которые требуют перерасчета пенсий, мы имеем справки только для около 500 тысяч пенсионеров. Из них уже получили соответствующие повышенные выплаты около 316 тысяч человек", - сообщил , вице-премьер-министр Украины.

Также вырастут выплаты гражданским пенсионерам, которые официально работают.

В бюджете Пенсионного фонда предусмотрены 7,8 млрд грн для повышения военных пенсий. В целом выплаты пересмотрят для 12 силовых ведомств. Повышенные пенсии получат почти 498 тыс. лиц.

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