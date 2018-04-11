|Пропавшие в Киеве 2 школьницы спланировали свой побег
|11.04.2018 23:47
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Об этом рассказала начальник отдела ювенальной превенции ГУ Национальной полиции в Киеве Оксана Поплавская, передают «Факты».
Исчезнувшие Варя и Диана не отвечают на телефонные звонки и их местонахождение в настоящее время неизвестно. Полиции удалось прочитать переписку девочек в социальных сетях. Подруги, которые учились в параллельных классах, являются большими поклонницами Гарри Поттера. Переписку они вели кратко, следовательно довольно деталей полицейские не обнаружили.
Варя
Диана
Удалось выяснить, что в один из дней подружки договорились сбежать сразу после школы. Они решили идти пешком или в Днепропетровскую область, или в Нежин. Выбор регионов копам непонятен. Однако школьницы не хотят, чтоб их поймали. В их переписке есть фраза:
«Нужно избегать больших городов. Там нас могут поймать полицейские».
Поплавская отметила, что семьи девочек благополучные и причины побега пока неизвестны. В то же время, одна из девочек накануне говорила о сложных отношениях с одноклассниками. Она рассказала об этом своим родителям, но те не обратили внимание на слова дочери.
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