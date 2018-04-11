Об этом рассказала начальник отдела ювенальной превенции ГУ Национальной полиции в Киеве Оксана Поплавская, передают «Факты».

Исчезнувшие Варя и Диана не отвечают на телефонные звонки и их местонахождение в настоящее время неизвестно. Полиции удалось прочитать переписку девочек в социальных сетях. Подруги, которые учились в параллельных классах, являются большими поклонницами Гарри Поттера. Переписку они вели кратко, следовательно довольно деталей полицейские не обнаружили.

Варя

Диана

Удалось выяснить, что в один из дней подружки договорились сбежать сразу после школы. Они решили идти пешком или в Днепропетровскую область, или в Нежин. Выбор регионов копам непонятен. Однако школьницы не хотят, чтоб их поймали. В их переписке есть фраза:

«Нужно избегать больших городов. Там нас могут поймать полицейские».

Поплавская отметила, что семьи девочек благополучные и причины побега пока неизвестны. В то же время, одна из девочек накануне говорила о сложных отношениях с одноклассниками. Она рассказала об этом своим родителям, но те не обратили внимание на слова дочери.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира