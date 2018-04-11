Пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц отредактировала пост в Twitter о наличии газоснабжения в прифронтовой Авдеевке после возмущения местных жителей, которые живут без газа почти год. Газопровод, по которому подавался газ в Авдеевку и еще семь близлежащих населенных пунктов, был поврежден 7 июня 2017 года в результате обстрелов Фото: Елена Посканная / Gordonua.com "Фото: vchasnoua.com Агентство пишет, что новость о том, что в городе есть газ, возмутила местных жителей, потому что прифронтовой город с населением в 22 тыс. человек почти год живет без газа."Газа нет! Все молчат, и никто не может дать ответ, когда он появится. У нас информация, что он дважды не прошел испытания при запуске, следовательно не был введен в эксплуатацию", – рассказал в комментарии агентству глава общественного совета Авдеевки Вадим Янковский.После публикации материала агентства сообщение в Twitter Министерства было исправлено. Делегація #Литви і #Черниш наразі в м.#Авдіївка.І сьогодні тут чути постріли,але люди не залишають свої домівки.Зусиллями місц.влади у мешканців є світло,вода, працюють сервісні служби.За 3км від лін. зіткнення є символічний будинок,що було обстріляно,тут продовжують жити люди pic.twitter.com/wzfcvYCYTW — МТОТ (@mtot_gov_ua) 11 квітня 2018 р. Газопровод, по которому подавался газ в Авдеевку и еще семь близлежащих населенных пунктов, был поврежден 7 июня 2017 года в результате обстрелов. В городе была объявлена чрезвычайная ситуация. С наступлением холодов гуманитарная ситуация ухудшилась, потому что большая часть частных домов подключена к системам газового отопления. В конце ноября корреспондент издания "ГОРДОН" побывал в Авдеевке. Уже тогда температура в домах не превышала +6 °С, для использования электрических обогревателей не хватало напряжения в сети.Строительство газопровода в Авдеевку началось в сентябре. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука и вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко обещали, что работы завершат в декабре.1 февраля Зубко сообщил, что труба прошла испытания, разрешительные документы получены, но "есть саботаж от "Донецкоблгаза" на принятие этого газопровода в эксплуатацию". По словам Зубко, в Кабинете Министров знают, как повлиять на ПАО "Донецкоблгаз", и обещал, что проблема решится в течение одной-двух недель.23 февраля стало известно, что во время испытаний на трубопроводе произошло падение давления газа в трубе. "Донецкоблгаз" заявил о невозможности подключения Авдеевки к газоснабжению. Однако местные власти опровергли эту информацию, отметили, что падение давления было связано с понижением температуры воздуха. Директор компании – подрядчика строительства, ООО "Теплоэнергокомплект", Евгений Погребной сказал, что "Донецкоблгаз" может затягивать процесс подключения города, поскольку не успел подготовить инфраструктуру к подаче газа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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