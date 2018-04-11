|Вагітна Кендіс Свейнпол вразила "оголеним" кадром (ФОТО)
|11.04.2018 23:51
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Відома модель Кендіс Свейнпол скоро вдруге стане матусею і зараз, навіть на останніх термінах, вражає шанувальників неймовірними формами та ідеальною фігурою.
У своєму Інстаграмі Кендіс виклала відверту світлину, на якій позує цілком оголеною, прикриваючи груди руками та демонструючи чималий животик.
"Квітуче тіло. Шлях між духовним і фізичним... хіба жінки не прекрасні?", - підписала фото вона.
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