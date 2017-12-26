Государственную регистрацию ЧАО "ДТЭК Киевские электросети", которую выделят из состава компании "Киевэнерго", планируют завершить в феврале 2018 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке "Киевэнерго" обеспечивает теплом и электроэнергией столицу Фото: Київенерго / Facebook "Созданная компания будет осуществлять деятельность по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей. В связи с этим "Киевэнерго" передает на баланс ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" права, обязательства и имущество для реализации дистрибуционного бизнеса", – рассказали агентству в пресс-службе компании.Государственную регистрацию новой компании планируют завершить в феврале 2018 года."Интерфакс-Украина" отмечает, что на момент собрания крупнейшими владельцами голосующих акций "Киевэнерго" были подконтрольные СКМ компании: DTEK Holdings Limited – 27 091 071 акция (25%), DTEK Energy B.V. – 31 526 226 акций (29%), Ornex Limited – 22 756 071 (21%) и ООО "ДТЭК Энерго" – 19 834 502 (18%).Летом 2017 года компания СКМ донецкого бизнесмена Рината Ахметова купилапо 25% акций энергогенерирующих предприятий "Киевэнерго" и "ДТЭК Западэнерго", которые были выставлены на продажу Фондом государственного имущества Украины."Киевэнерго" обеспечивает Киев тепловой и электрической энергией. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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