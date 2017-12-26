Государственную регистрацию ЧАО "ДТЭК Киевские электросети",
которую выделят из состава компании "Киевэнерго", планируют
завершить в феврале 2018 года. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке "Киевэнерго" обеспечивает теплом и электроэнергией
столицу Фото: Київенерго / Facebook "Созданная компания будет
осуществлять деятельность по распределению электроэнергии и
эксплуатации электросетей. В связи с этим "Киевэнерго" передает на
баланс ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" права, обязательства и
имущество для реализации дистрибуционного бизнеса", –
рассказали агентству в пресс-службе компании.Государственную
регистрацию новой компании планируют завершить в феврале 2018
года."Интерфакс-Украина" отмечает, что на момент собрания
крупнейшими владельцами голосующих акций "Киевэнерго" были
подконтрольные СКМ компании: DTEK Holdings Limited – 27 091
071 акция (25%), DTEK Energy B.V. – 31 526 226 акций (29%),
Ornex Limited – 22 756 071 (21%) и ООО "ДТЭК Энерго" – 19
834 502 (18%).Летом 2017 года компания СКМ донецкого
бизнесмена Рината Ахметова купилапо 25%
акций энергогенерирующих предприятий "Киевэнерго" и "ДТЭК
Западэнерго", которые были выставлены на продажу Фондом
государственного имущества Украины."Киевэнерго" обеспечивает Киев
тепловой и электрической энергией.
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