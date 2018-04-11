Порошенко поручил правительству создать Организационный комитет по подготовке и празднованию 27-й годовщины независимости

Об этом сообщает пресс-служба президента .

"24 августа, в День независимости Украины, должно быть проведено парад войск по улице Крещатик и Майдане Независимости в столице Украины - Киеве. Указом также определено проведение тематических торжественных, научных, информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий в Украине и за ее пределами, молебнов за Украину", - говорится в сообщении.