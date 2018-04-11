|В Киеве на День Независимости пройдет военный парад
|11.04.2018 23:51
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Порошенко поручил правительству создать Организационный комитет по подготовке и празднованию 27-й годовщины независимостиПрезидент Петр Порошенко подписал приказ "О праздновании 27-й годовщины независимости Украины", согласно которому будет проведен военный парад.
Фото: vidia.org
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"24 августа, в День независимости Украины, должно быть проведено парад войск по улице Крещатик и Майдане Независимости в столице Украины - Киеве. Указом также определено проведение тематических торжественных, научных, информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий в Украине и за ее пределами, молебнов за Украину", - говорится в сообщении.
Порошенко поручил правительству создать Организационный комитет по подготовке и празднованию 27-й годовщины независимости Украины и разработать и выполнить план мероприятий по подготовке и празднованию 27-й годовщины независимости Украины и 100-летию возрождения украинской государственности.
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