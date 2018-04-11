Кудрин наконец "родил мышь" и опубликовал свою программу развития экономики России в ближайшие 6 лет



Фото: www.globallookpress.com

"Опус" состоит из семи главных приоритетов, каждый из которых имеет благозвучное название, но крайне неприятный сюрприз по своей сути.

Первый приоритет называется "Важен каждый". Однако, если проанализировать эту главу, ее с легкостью можно переименовать в "Никто не важен". В этом приоритете заложена самая подлая провокация, которую на протяжении последних лет господин Кудрин и его соратники произносят со всех трибун и на многочисленных форумах. Речь идет о "неизбежном" повышении пенсионного возраста в России: для мужчин до 65 лет, для женщин - до 63. Экс-министр не скрывает своего посыла, что, мол, только этот шаг позволит сбалансировать ныне зареформированную государственную систему пенсионного обеспечения.

Депутат Госдумы Олег Смолин считает, что Кудрину и Ко уже почти удалось убедить власть. "Повышение пенсионного возраста наверняка грядёт. Похоже, что решение почти принято. А решение, с нашей точки зрения, глубоко ошибочное. 45% российских мужчин не доживают до 65 лет. Как говорил президент страны? Поработал - и сразу в деревянный макинтош. Но есть и экономический вред того же самого решения. Огромная масса безработных или рабочей силы с низким заработком. Это искусственное снижение производительности труда, - уверен депутат. - Кстати, в том же докладе, в котором требуется повышать пенсионный возраст, Алексей Кудрин нам говорит, что количество внедренных роботов на 10 тысяч населения: Южная Корея - 478, Китай - 36, Россия - 2. Так, может, надо роботов внедрять, а не пенсионный возраст?", - спрашивает депутат российского парламента.

С тем, что повышение пенсионного возраста – ошибочная инициатива, согласны и в Институте экономики роста имени Петра Столыпина. В интервью телеканалу "Царьград" директор Института Анастасия Алехнович назвала это кудринское ноу-хау шизофренией: "Есть рабочие места под людей старшего возраста? Нет в экономике сейчас достаточного количества рабочих мест. А до какого возраста у нас здоровая жизнь продолжается? Да мы отстаём на уровне африканских стран! Есть определение "продолжительность здоровой жизни" – когда человек не болеет, он занимается работой, карьерой, обучением, детьми, семьей и так далее. А кто сейчас сидит с детьми? Молодые пенсионеры. Они поддерживают работающую семью, потому что в детский сад не отдашь – продленки, уроки и прочее стоят огромных денег, денег на репетиторов и нянечек не хватает. То есть вот этот бухгалтерский подход к собственным людям, к которому их подталкивает экономическая ситуация, куда они сами себя завели, – это даже не шизофрения, это гораздо хуже!"



Фото: www.globallookpress.com

Как часто отмечал уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей Борис Титов, Кудрин "свою программу развития России с повышением пенсионного возраста тащит через кабинеты кулуарно".

Напомним, в мае 2017 года глава российского государства, отвечая на вопрос журналистов о "кулуарном" обсуждении кудринской стратегии, заявил, что любые предложения такого уровня "должны проходить широкое общественное обсуждение". "Что касается того, что программа Кудрина не обсуждалась публично, - вы ему и попеняйте на это!"- подчеркнул тогда президент Владимир Путин.

Очевидно, что первый приоритет Кудрина явно расходится с реальностью. С той ситуацией, в которой находятся ныне работающие российские граждане. У них нет ни времени, ни сил, ни денег, чтобы начать самостоятельное формирование пенсионных накоплений на старость, но в ЦСР непреклонны – надо повышать пенсионный возраст, а то, что 45% российских мужиков не доживают уже сейчас до еще не повышенного пенсионного возраста сторонников "кудриномики" не интересует.

Следующий приоритет господина Кудрина - "Страна возможностей". По сути, данный параграф не отличается от первого по своей провокативности. В нем федеральному правительству рекомендуется распродать (западным и отечественным финансовым спекулянтам?) государственные доли в компаниях и корпорациях, снизив долю хозяйствующих субъектов, которые контролирует государство, до 25%.

Более того, в ЦСР предлагают полностью снять ограничение на иностранное финансирование некоммерческих организаций, которое не позволяет иностранным государствам активно вмешиваться во внутреннюю политику России. Откровенное предательство национальных интересов страны! Хотя, чему мы удивляемся. Господин Кудрин считает, что планы российского правительства ввести ответные меры на новый пакет санкций со стороны Вашингтона могут оказаться выстрелом себе же в ногу. "Такого рода действия будут ущемлять нашу экономическую ситуацию, потому что зарубежный бизнес сюда приносит технологии и инвестиции", - заключил "либерал-патриот".

Идем дальше. Еще один приоритет в пакете Кудрина - "Защита и справедливость". Данный пункт включает в себя ресоциализацию бывших заключенных, а также упрощение отчетности полицейских. Думаю, отдельно не стоит объяснять, к каким последствиям это может привести. Правоохранительная система в нынешней России – головная боль как для государства, так и для общества.



Фото: www.globallookpress.com

Оставшиеся четыре параграфа - "Технологическая революция", "Мировая экономика", "Государства для граждан" и "Развитие городов и регионов" - представляют из себя набор красивых лозунгов и сказок на ночь для маленьких детей. Вся их суть сводится к одному - какой хорошей будет жизнь в России, если под кальку скопировать западную модель развития. То, что человек оторван от реальности, сомнений нет, но чтобы настолько!

Вывод: семь приоритетов Кудрина – это конкретный план, как можно угробить страну и ее население за ближайшие несколько лет. Документ носит ярко окрашенную прозападную направленность и преследует ключевую цель – лишить Россию своего национального суверенитета ради денег и технологий, а самое главное – вогнать окончательно российских граждан в безнадегу нищеты и неуверенности в завтрашнем дне.

Господин Кудрин, спасибо большое! Теперь мы знаем, что вы и ваши соратники задумали. А задумали вы провести очередной опыт над Россией и ее гражданами. Становится понятно, почему ранее этот деятель не спешил публиковать свой план по "развитию страны" в угоду Западу.

Сейчас, когда Вашингтон и его союзники нагнетают антироссийскую истерию, когда чуть ли не в ежедневном режиме вводятся новые санкции и ограничения, публикация "краткого доклада" Кудрина – яркая иллюстрация для всех нас, для тех, кто связывает свою жизнь, жизнь своих детей со своим Отечеством, чтобы мы не забывали: в России есть кудринская прозападная колонна, которая готова поступиться интересами страны ради своих циничных понятий.

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