Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию в Сирии. Российский руководитель призвал воздерживаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в этой стране.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны. Обсуждена сирийская проблематика, в том числе в связи с недавними ракетными ударами ВВС Израиля по расположенному в провинции Хомс аэродрому Т-4.

Владимир Путин подчеркнул принципиальную важность соблюдения суверенитета Сирии, призвал воздерживаться от любых "действий, еще больше дестабилизирующих ситуацию в этой стране и представляющих угрозу ее безопасности".

В свете отмечаемого 12 апреля Дня памяти жертв Холокоста обе стороны вновь однозначно заявили о недопустимости попыток фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны.

Биньямин Нетаньяху обратил внимание, что 9 мая этого года в Израиле будет впервые официально праздноваться День Победы.

9 апреля по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс был нанесен массированный ракетный удар, Сирия возложила ответственность за него на Израиль.

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