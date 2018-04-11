Согласно указу президента «О праздновании 27-й годовщины независимости Украины», парад также будет посвящен 100-летию возрождения украинской государственности, Утверждению значения Украинской революции 1917-1921 годов для провозглашения Украиной независимости в 1991 году, сообщает пресс-служба главы государства.

«24 августа, в День независимости Украины, должен быть проведен парад войск по улице Крещатик и Майдану Независимости в столице Украины — Киеве», — говорится в документе.

Президент поручил Кабинету министров, Министерству иностранных дел, Киевской областной и городской администрациям и Госкомитету по телевидению и радиовещанию, а также местным властям провести торжественные мероприятия.

Так, правительству поручено создать Оргкомитет по подготовки и празднованию 27-й годовщины независимости Украины, а также разработать и обеспечить выполнение плана торжественных мероприятий, посвященных 100-летию возрождения украинской государственности.

Согласно указу, 23 августа в День Государственного Флага должно быть обеспечено торжественной поднятие флага во всех населенных пунктах и дипломатических учреждениях за рубежом.

Указ предусматривает проведение тематических торжественных, научных, информационно-образовательных и патриотические-воспитательных мероприятий в Украине и за ее пределами, а также молебнов за Украину.

Кроме того, правительство должно помогать инициативам общественности, направленным на укрепление национального единства, распространение информации и знаний об Украине, утверждения ее положительного имиджа в мире.

Украинские дипучреждения должны провести тематические мероприятия с участием представителей украинской общественности за рубежом.

Согласно указу, правоохранительные органы должны обеспечить порядок, безопасность граждан во время торжеств.

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