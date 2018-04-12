В Одессе полицейские спасли женщину, которую приковали цепью к стене,передает со ссылкой на .

11 апреля полицейские получили информацию о том, что в Малиновском районе города в частном доме кричит человек, сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

"На месте вызова правоохранители заметили женщину, которая находилась в доме и просила о помощи. Она была прикована цепью за шею к стене. Поскольку существовала угроза жизни и здоровью человека, полицейские через окно проникли в помещение. Патрульные, вместе со спасателями, которые безотлагательно прибыли на вызов, освободили заложницу", - говорится в сообщении.

27-летнюю женщину передали медикам. Следователи на месте принимают необходимые меры для задержание причастных преступников.

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