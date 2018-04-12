В Сирии неизвестные обстреляли автобус с российскими журналистами, которые возвращались из Восточной Гуты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Одиннадцатого апреля около 18.20 автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте (Сирия) был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия», — говорится в заявлении.

В Минобороны РФ добавили, что в результате корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканал «Россия 1″ Михаил Виткин и оператор телеканала «Звезда» Владислав Додонов получили легкие ранения ног.

Пострадавших доставили в медицинский госпиталь.

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