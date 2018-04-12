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В полуфинал Лиги чемпионов пробились "Реал", "Бавария", "Рома" и "Ливерпуль"
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12.04.2018 00:04
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В четвертьфиналах Лиги чемпионов УЕФА испанский "Реал" обыграл
итальянский "Ювентус", немецкая "Бавария" – испанскую "Севилью",
итальянская "Рома" – испанскую "Барселону", а английский
"Ливерпуль" – соотечественников из "Манчестер Сити". конец Лиги
чемпионов состоится 26 мая Фото: ЕРА Матч в Мюнхене, где "Бавария"
принимала испанскую "Севилью", завершился нулевой ничьей. С учетом
победы на выезде со счетом 2:1 дальше прошел немецкий клуб.После
первого матча в Италии, где "Реал" обыграл туринский "Ювентус" со
счетом 3:0, шансы итальянцев пробиться в полуфинал турнира были
низкими. Однако к середине второго тайма счет был уже 3:0 в пользу
"Ювентуса": забивали Марио Манджукич (на 2-й и 37-й минутах) и Блез
Матуиди (60-я минута). Однако уже в компенсированное время "Реал"
заработал пенальти, Роналду его реализовал, и испанцы вышли в
полуфинал. 3:1 в пользу "Ювентуса".Итальянская "Рома" и английский
"Ливерпуль" выиграли свои четвертьфинальные противостояния 10
апреля, обыграв соответственно испанскую "Барселону" (3:0, первый
матч 1:4) и английский "Манчестер Сити" (2:1, первый матч
3:0).Жеребьевка полуфинала и финала Лиги чемпионов состоится 13
апреля.Финал состоится в Киеве 26 мая.
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