В четвертьфиналах Лиги чемпионов УЕФА испанский "Реал" обыграл итальянский "Ювентус", немецкая "Бавария" – испанскую "Севилью", итальянская "Рома" – испанскую "Барселону", а английский "Ливерпуль" – соотечественников из "Манчестер Сити". конец Лиги чемпионов состоится 26 мая Фото: ЕРА Матч в Мюнхене, где "Бавария" принимала испанскую "Севилью", завершился нулевой ничьей. С учетом победы на выезде со счетом 2:1 дальше прошел немецкий клуб.После первого матча в Италии, где "Реал" обыграл туринский "Ювентус" со счетом 3:0, шансы итальянцев пробиться в полуфинал турнира были низкими. Однако к середине второго тайма счет был уже 3:0 в пользу "Ювентуса": забивали Марио Манджукич (на 2-й и 37-й минутах) и Блез Матуиди (60-я минута). Однако уже в компенсированное время "Реал" заработал пенальти, Роналду его реализовал, и испанцы вышли в полуфинал. 3:1 в пользу "Ювентуса".Итальянская "Рома" и английский "Ливерпуль" выиграли свои четвертьфинальные противостояния 10 апреля, обыграв соответственно испанскую "Барселону" (3:0, первый матч 1:4) и английский "Манчестер Сити" (2:1, первый матч 3:0).Жеребьевка полуфинала и финала Лиги чемпионов состоится 13 апреля.Финал состоится в Киеве 26 мая. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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