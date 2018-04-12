Следователи продолжают устанавливать других лиц, причастных к трагедии

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ . "Главным управлением по расследованию отдельно важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника караула пожарно-спасательной части №2 федерального государственного казенного учреждения "1 отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской области" Сергея Генина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. По версии следствия, во время тушения пожара Генин, который был командиром звена пожарных, вместе с еще двумя пожарными и очевидцем зашли в горящее здание через западный вход. Свидетель сообщил о том, что на 4 этаже во втором кинозале находится много людей, между которых много детей, и указал на расположенные рядом с этим входом лестницы, как кратчайший путь к указанному кинотеатру. "Генин, как считает следствие, проигнорировал эти сведения, и не сверил с имеющимися планами-схемами кратчайшие пути к месту спасения людей, направив свое звено к дальней от своего местонахождения лестнице, что находятся в юго-восточной части торгового центра", - отмечают в СК. Двое пожарных беспрекословно прошли за своим командиром. "Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь. После этого Генин и его подчиненные вернулись к лестнице, находятся в непосредственной близости от западного входа, и беспрепятственно прошли на 4 этаж. В результате ими было потеряно время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей", - утверждают в СК РФ. В ведомстве отмечают, что "в результате небрежных действий Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов наступила смерть не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на 4 этаже в кинозале № 2 ТРЦ "Зимняя Вишня". По месту жительства подозреваемого провели обыски. Его собираются поймать и избрать меру пресечения. Следователи продолжают устанавливать других лиц, причастных к трагедии. В то же время в видео, опубликованном на сайте главного управления МЧС России по Кемеровской области пожарные, между которых был Генин, рассказали свою версию. По словам женщины за кадром, пожарный автомобиль им пришлось оставить на проспекте Ленина - близко от торгового центра, потому что на парковке "Зимней вишни" не могли припарковаться - там находилось большое количество машин. В видео пожарные рассказали, что "не теряли ни секунды и бросились в здание". По словам одного из них, трое мужчин зашли в торговый центр с западного входа и первым этажом побежали на восточную сторону. Далее с угла они вошли в эвакуационный выход и продвигались вверх на четвертый этаж. По их словам, была нулевая видимость, сильное задымление и уже на первых этажах "чувствовалась сильная температура". Пожарный рассказал, что эвакуационные лестницы были сильно захламлены и пожарные были вынуждены ползти, чтобы добраться до четвертого этажа. "Мы пытались открыть все двери по ходу движения, но они были закрыты. Мы время терять не стали, поняли, что в принципе сломать эти двери (о каких именно дверях говорил Генин неизвестно - ред.) не сможем", - рассказывает Генин. Поэтому, по его словам, он и двое пожарных вернулись назад (западную сторону - ред.) и далее со звеном пошли на четвертый этаж. Там из-за слишком высокой температуры пробираться на четвертый этаж пришлось тоже ползком. В видео говорится, что тройка пожарных пять раз включалась в работу и постоянно работали более 8:00. Однако когда они попросили о подкреплении и в каком количестве в видео не сообщается.

Напомним, что 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.

Количество погибших, согласно официальной версии следствия, составило 64 человека . Из них - 41 ребенок.