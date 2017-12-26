Бывшую жену потерпевшего и его 17-летнего сына разыскивают

Подозрение правоохранителей вызвал тот факт, что после исчезновения мужа и объявления его в розыск куда делись его 40-летняя экс-супруга и старший, 17-летний сын, сообщает полиция Закарпатья.

Как рассказывают правоохранители, еще полтора месяца назад исчез 43-летний житель города Хуст. Об исчезновении сына в полицию сообщил его отец. Пропавшего мужчину объявили в розыск.

Впоследствии, они установили, что разыскиваемый проживал в общем доме с женой, с которой они были в процессе развода, и с тремя детьми. 40-летняя экс-супруга и старший, 17-летний сын после объявления мужа в розыск, куда-то исчезли, а во дворе хозяйка поспешно засыпала и забетонировали старый колодец. Когда правоохранители откопали его, то обнаружили на глубине около 4 метров тело разыскиваемого мужчины.

"По данному факту Хустский полиция начала уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Тело направлено на экспертизу" , - отмечают правоохранители.

Также продолжается розыск пропавшей экс-жены потерпевшего и его 17-летнего сына, которые подозреваются в совершении умышленного убийства хустянина.