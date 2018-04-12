Об этом заявил знаток по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан, сообщает «Апостроф».

«В течение последних двух лет Россия усиливает свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах, цель этого очевидна. Во-первых, это шантаж украинской стороны с тем, чтобы принудить к уступкам — и в нормандском формате, и в минском. Во-вторых, это запугивание мирового сообщества в том отношении, что Россия стремится таким образом показать свою мощь», — отметил он.

По мнению генерала, стягивание войск не связано с планированием широкомасштабного наступления. Это связано с недавними довольно болезненными санкциями, а также намерением США не только совершить возмездие за преступления в Сирии, но и усилить санкционное давление.

Однако усиление контингента также призвано сдержать боевиков во время их массового бегства с Донбасса «с целью создания ячеек военного напряжения на территории РФ».

Эксперт призвал Украину и мировое общество довольно серьезно отнестись к манипуляциям и военным действиям России.

«Кроме того, украинской стороне нужно не терять бдительность и усиливать оборонительную сила. И, во-вторых, необходимо всеми возможными средствами (техническими и агентурными) усилить разведывательную деятельность», — добавил он.

Богдан, комментируя данные разведки о замене российскими военными своих паспортов на «документы» «ЛДНР», сказал, что это может свидетельствовать о планах России или идти в наступление, или пытаться скрыть свое присутствие на Донбассе.

Генерал-лейтенант уверен, что президент РФ Владимир Путин хочет «впарить» Донбасс Украине, но Украина четко дала понять, что сначала должна быть обеспечена безопасность.

По его словам, миротворческая задача на Донбассе поможет реализовать политико-дипломатическое решение конфликта. При этом он допустил, что Украина после наращивания военной мощи выберет силовой сценарий восстановления контроля над территорией.

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